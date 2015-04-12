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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Прието 33
Кастро 57
2:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 40
Точе 78
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
12 апр. 2015, 20:00 МСК
12.04.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
58
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
18
Кастро
Гонсало Кастро
57'
57'
71
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
65
16
Каналес
Серхио Каналес
90
10
Прието
Хаби Прието
33'
33'
90
14
Пардо
Рубен Пардо
90
9
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
2
Мартинес
Карлос Мартинес
34
Элустондо
Ариц Элустондо
5
Бергара
Маркел Бергара
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
29
Эрвияс
Пабло Эрвияс
11
Вела
Карлос Вела
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
2
Пабло
Мануэль Пабло
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
22
Боргес
Селсо Боргес
66
6
Родригес
Хосе Родригес
67
7
Лукас
Лукас
40'
40'
90
9
Риера
Ориоль Риера
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
84
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
15
Лауре
Лауре
5
Инсуа
Пабло Инсуа
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
24
Фаринья
Луис Фаринья
14
Куэнка
Исаак Куэнка
18
Точе
Точе
78'