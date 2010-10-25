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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Льоренте 17
Гризманн 70
Агиррече 86
3:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
25 окт. 2010, 22:00 МСК
25.10.2010, 22:00 МСК
понедельник
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
70
0
Ривас
Диего Ривас
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
17'
17'
86
0
Гризманн
Антуан Гризманн
70'
70'
82
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Лабака
Микель Лабака
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Агиррече
Иманол Агиррече
86'
0
Вигуэра
Борха Вигуэра
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Рочела
Давид Рочела
57
0
Сеоане
Диего Сеоане
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Демарец
Ив Демарец
46
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
66
Запасные
0
Ману
Ману
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Рики
Рики