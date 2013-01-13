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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 45
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Пицци 27
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
13 янв. 2013, 19:00 МСК
13.01.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Пардо
Рубен Пардо
70
0
Вела
Карлос Вела
45'
45'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
78
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран
Депортиво
мин
0
Сантуш
Андре Сантуш
66
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Васкес
Хесус Васкес
56
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Рики
Рики
63
0
Пицци
Пицци
27'
27'
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Силвиу
Силвиу
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Оливейра
Нельсон Оливейра