Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Прието 75
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Альберто 26
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
17 янв. 2016, 0:05 МСК
17.01.2016, 0:05 МСК
воскресенье
Хуан Мартинес Мунуэра
Хуан Мартинес Мунуэра
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
72
2
Мартинес
Карлос Мартинес
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
30
Элустондо
Ариц Элустондо
90
5
Бергара
Маркел Бергара
90
10
Прието
Хаби Прието
75'
75'
87
14
Пардо
Рубен Пардо
63
7
Брума
Брума
90
11
Вела
Карлос Вела
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
13
Ойер
Ойер
3
Гонсалес
Микель Гонсалес
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
21
Эрнандес
Эктор Эрнандес
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
28
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
15
Лауре
Лауре
90
12
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
72
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
5
Москера
Педро Москера
90
21
Альберто
Луис Альберто
26'
26'
83
11
Хуанфран
Хуанфран
90
7
Лукас
Лукас
90
Запасные
25
Ману
Ману
2
Пабло
Мануэль Пабло
27
Пьер
Робер Пьер
6
Кани
Кани
24
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
19
Файр
Файкал Файр
20
Родригес
Джонатан Родригес