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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
22 нояб. 2014, 23:59 МСК
22.11.2014, 23:59 МСК
суббота
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
10
Домингес
Хуан Домингес
46
11
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Родригес
Хосе Родригес
90
9
Поштига
Элдер Поштига
75
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
83
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
15
Лауре
Лауре
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
20
Вилк
Цезари Вилк
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
14
Куэнка
Исаак Куэнка
18
Точе
Точе
Реал Сосьедад
мин
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
2
Мартинес
Карлос Мартинес
90
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
18
Кастро
Гонсало Кастро
69
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
16
Каналес
Серхио Каналес
76
4
Элустондо
Горка Элустондо
90
5
Бергара
Маркел Бергара
90
11
Вела
Карлос Вела
90
9
Агиррече
Иманол Агиррече
85
Запасные
1
Рульи
Херонимо Рульи
19
Бершиче
Юри Бершиче
7
Гастаньяга
Йон Гастаньяга
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
14
Пардо
Рубен Пардо
29
Эрвияс
Пабло Эрвияс
7
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон