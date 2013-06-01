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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 22
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
1 июня 2013, 22:00 МСК
1.06.2013, 22:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Айтами
Артилес Айтами
56
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
46
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Рики
Рики
90
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Кака
Кака
0
Лауре
Лауре
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
86
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
79
0
Вела
Карлос Вела
70
0
Гризманн
Антуан Гризманн
22'
22'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Ифран
Диего Ифран