Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 41
Адриан 57
2:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 65
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
7 марта 2011, 23:00 МСК
7.03.2011, 23:00 МСК
понедельник
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Рочела
Давид Рочела
90
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
63
0
Мичел
Мичел
90
0
Адриан
Адриан
57'
57'
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
13
Запасные
0
Ману
Ману
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Перес
Рубен Перес
0
Демарец
Ив Демарец
0
Рики
Рики
41'
0
Санд
Хосе-Густаво Санд
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
62
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Ривас
Диего Ривас
62
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
80
0
Агиррече
Иманол Агиррече
65'
65'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Мартинес
Карлос Мартинес
0
Лабака
Микель Лабака
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Ифран
Диего Ифран