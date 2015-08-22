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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
22 авг. 2015, 19:30 МСК
22.08.2015, 19:30 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
15
Лауре
Лауре
90
18
Москера
Педро Москера
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
11
Хуанфран
Хуанфран
74
20
Файр
Файкал Файр
90
6
Кани
Кани
63
7
Лукас
Лукас
90
Запасные
26
Гомес
Давид Гомес
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
10
Домингес
Хуан Домингес
22
Альберто
Луис Альберто
17
Картабия
Федерико Картабия
9
Риера
Ориоль Риера
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
23
Рейес
Диего Рейес
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
5
Бергара
Маркел Бергара
90
10
Прието
Хаби Прието
90
14
Пардо
Рубен Пардо
90
7
Брума
Брума
85
11
Вела
Карлос Вела
88
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
31
Бардахи
Андер Бардахи
19
Бершиче
Юри Бершиче
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
18
Кастро
Гонсало Кастро
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
16
Каналес
Серхио Каналес
9
Агиррече
Иманол Агиррече