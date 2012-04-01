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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 6
Зурутуса 31
Гризманн 51
Вела 53
4:0
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
1 апр. 2012, 22:30 МСК
1.04.2012, 22:30 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
67
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
31'
31'
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
80
0
Вела
Карлос Вела
53'
53'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
51'
51'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
6'
6'
77
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Прието
Хаби Прието
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
90
0
Тито
Тито
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
60
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Бангура
Ласс Бангура
54
0
Коста
Диего Коста
90
0
Мичу
Мичу
66
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Суэлитон
Суэлитон
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Пити
Пити
0
Тамудо
Рауль Тамудо