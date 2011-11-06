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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Пити 12
Мичу 49
Мичу 62
Трасоррас 72
4:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
6 нояб. 2011, 20:00 МСК
6.11.2011, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Тито
Тито
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
12'
12'
68
0
Делибашич
Андрия Делибашич
63
0
Мичу
Мичу
49'
62'
49', 62'
90
0
Бангура
Ласс Бангура
78
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Суэлитон
Суэлитон
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
72'
0
Мичел
Мичел
0
Сусаета
Нестор Сусаета
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Коке
Коке
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
18
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Бергара
Маркел Бергара
2
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
72
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Агиррече
Иманол Агиррече