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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 6
Агиррече 14
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
14 апр. 2013, 13:00 МСК
14.04.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
17
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
62
0
Пити
Пити
90
0
Бангура
Ласс Бангура
17
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Амат
Жорди Амат
0
Арбилья
Анайц Арбилья
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Васкес
Франко Васкес
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
83
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
76
0
Вела
Карлос Вела
77
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
6'
14'
6', 14'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран