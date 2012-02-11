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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
11 февр. 2012, 20:00 МСК
11.02.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
69
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Гульон
Маркос Гульон
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
90
0
Арана
Мануэль Арана
59
0
Стуани
Кристиан Стуани
84
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Перес
Франсис Перес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Акоста
Лаутаро Акоста
0
Мунитис
Педро Мунитис
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
44
0
Туран
Арда Туран
70
0
Диего
Диего
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Силвиу
Силвиу
0
Суарес
Марио Суарес
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци