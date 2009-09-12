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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Хурадо 43
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Серрано 45
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
12 сент. 2009, 19:00 МСК
12.09.2009, 19:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
-
Родригес
Макси Родригес
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
90
0
Сантана
Клебер Сантана
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
43'
43'
80
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
46
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
63
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Кеко
Кеко
0
Коке
Коке
0
Форлан
Диего Форлан
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сепси
Ласло Сепси
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Серрано
Оскар Серрано
45'
45'
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
49
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Геихо
Алекс Геихо
74
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Морал
Тони Морал
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско