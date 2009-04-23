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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Фернандес 9
Гарай 16
Тчите 39
Мунитис 65
Жигич 87
5:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Форлан 58
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
23 апр. 2009, 22:55 МСК
23.04.2009, 22:55 МСК
четверг
Луис Медина Канталехо
Луис Медина Канталехо
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
72
0
Сепси
Ласло Сепси
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
16'
16'
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
9'
9'
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Морал
Тони Морал
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
65'
65'
90
0
Жигич
Никола Жигич
87'
87'
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
39'
39'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Луис Фернандес
0
Люксен
Петер Люксен
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Перейра
Хонатан Перейра
Атлетико
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Симау
Симау
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
46
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Форлан
Диего Форлан
58'
58'
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Купе
Грегори Купе
0
Перниа
Мариано Перниа
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Банега
Эвер Банега
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь