Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Колса 37
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Форлан 27
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
7 февр. 2010, 23:00 МСК
7.02.2010, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Морал
Тони Морал
78
0
Колса
Гонсало Колса
37'
37'
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
69
0
Каналес
Серхио Каналес
61
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
Запасные
0
Ориоль
Ориоль
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
51
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Форлан
Диего Форлан
27'
27'
84
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Валера
Хуан Валера
0
Кабрера
Леандро Кабрера
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Агуэро
Серхио Агуэро
0
Бальде
Ибрахима Бальде