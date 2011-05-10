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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Кеннеди 38
Розенберг 48
2:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Суарес 11
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
10 мая 2011, 22:00 МСК
10.05.2011, 22:00 МСК
вторник
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
67
0
Кеннеди
Кеннеди
38'
38'
82
0
Розенберг
Маркус Розенберг
48'
48'
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
71
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Торрехон
Марк Торрехон
0
Перес
Франсис Перес
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Луке
Хулиан Луке
0
Ариэль
Ариэль
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Лопес
Антонио Лопес
81
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Тиагу
Тиагу
85
0
Суарес
Марио Суарес
11'
11'
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Коке
Коке
90
0
Элиас
Элиас
57
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Луис
Филипе Луис
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Мерида
Фран Мерида
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Форлан
Диего Форлан