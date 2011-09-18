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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 23
Фалькао 36
Фалькао 55
Адриан 78
4:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
18 сент. 2011, 19:00 МСК
18.09.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Туран
Арда Туран
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76
0
Диего
Диего
46
0
Фалькао
Радамель Фалькао
23'
55'
36'
23', 55'
36'
68
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
0
Габи
Габи
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Адриан
Адриан
78'
0
Пицци
Пицци
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Барба
Осмар Барба
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
67
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
90
0
Арана
Мануэль Арана
65
0
Луке
Хулиан Луке
46
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
0
Пикон
Хосе Пикон
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан