Матч завершен
Атлетико
Мадрид
4:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
30 нояб. 2008, 23:00 МСК
30.11.2008, 23:00 МСК
воскресенье
Составы