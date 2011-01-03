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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
3 янв. 2011, 22:00 МСК
3.01.2011, 22:00 МСК
понедельник
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Тиагу
Тиагу
22
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Мерида
Фран Мерида
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
69
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Валера
Хуан Валера
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Суарес
Марио Суарес
0
Коке
Коке
0
Борха
Борха
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
74
0
Розенберг
Маркус Розенберг
83
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Перес
Франсис Перес
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Боладо
Иван Боладо
0
Ариэль
Ариэль