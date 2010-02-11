Расинг - Атлетико: 11 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Расинг
Сантандер
3:2
Первый матч 0:4

Расинг - Атлетико: 11 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
11 февр. 2010, 23:55 МСК
11.02.2010, 23:55 МСК
четверг
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Расинг
мин
5
Фигерас
Жорди Фигерас
2
Бунюэль
Айтор Бунюэль
10
Сехудо
Альваро Сехудо
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
4
Ариас
Сантьяго Ариас
12
Лоди
Ренан Лоди
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
16
Эррера
Эктор Эррера
7
Фелиш
Жоау Фелиш
19
Коста
Диего Коста
10
Корреа
Анхель Корреа
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
23
Триппьер
Киран Триппьер
-
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
-
35
Санчес
Мануэль Санчес
-
20
Витоло
Витоло
-
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
5
Томас
Томас
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
38
Мойя
Тони Мойя
-
9
Мората
Альваро Мората
-
14
Льоренте
Маркос Льоренте
-
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
-

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:00
Расинг
0 : 0
Атлетико
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:00
Расинг
0
Атлетико
0
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 19:00
Атлетико
4 : 0
Расинг
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 19:00
Атлетико
4
Расинг
0
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
Расинг
2 : 1
Атлетико
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
Расинг
2
Атлетико
1
03.01.2011 03 янв. 2011 пн 22:00
Атлетико
0 : 0
Расинг
03.01.2011 03 янв. 2011 пн 22:00
Атлетико
0
Расинг
0
11.02.2010 11 февр. 2010 чт 23:55
Расинг
3 : 2
Атлетико
11.02.2010 11 февр. 2010 чт 23:55
Расинг
3
Атлетико
2
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 23:00
Расинг
1 : 1
Атлетико
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 23:00
Расинг
1
Атлетико
1
04.02.2010 04 февр. 2010 чт 23:55
Атлетико
4 : 0
Расинг
04.02.2010 04 февр. 2010 чт 23:55
Атлетико
4
Расинг
0
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 19:00
Атлетико
1 : 1
Расинг
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 19:00
Атлетико
1
Расинг
1
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
Расинг
5 : 1
Атлетико
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
Расинг
5
Атлетико
1
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 23:00
Атлетико
4 : 1
Расинг
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 23:00
Атлетико
4
Расинг
1
10.02.2008 10 февр. 2008 вс 19:00
Расинг
0 : 2
Атлетико
10.02.2008 10 февр. 2008 вс 19:00
Расинг
0
Атлетико
2
23.09.2007 23 сент. 2007 вс 20:00
Атлетико
4 : 0
Расинг
23.09.2007 23 сент. 2007 вс 20:00
Атлетико
4
Расинг
0

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