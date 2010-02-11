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Кубок Испании
Расинг VS Атлетико
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Расинг - Атлетико: 11 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Расинг
Сантандер
3:2
Первый матч 0:4
Расинг - Атлетико: 11 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Кубок Испании, 1/2 финала
Кубок Испании,
1/2 финала
Испания
11 февр. 2010, 23:55 МСК
11.02.2010, 23:55 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Расинг
мин
5
Фигерас
Жорди Фигерас
2
Бунюэль
Айтор Бунюэль
10
Сехудо
Альваро Сехудо
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
4
Ариас
Сантьяго Ариас
12
Лоди
Ренан Лоди
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
16
Эррера
Эктор Эррера
7
Фелиш
Жоау Фелиш
19
Коста
Диего Коста
10
Корреа
Анхель Корреа
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
23
Триппьер
Киран Триппьер
-
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
-
35
Санчес
Мануэль Санчес
-
20
Витоло
Витоло
-
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
5
Томас
Томас
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
38
Мойя
Тони Мойя
-
9
Мората
Альваро Мората
-
14
Льоренте
Маркос Льоренте
-
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
Расинг
0 : 0
Атлетико
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
Расинг
0
Атлетико
0
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:00
Атлетико
4 : 0
Расинг
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:00
Атлетико
4
Расинг
0
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
Расинг
2 : 1
Атлетико
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
Расинг
2
Атлетико
1
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
22:00
Атлетико
0 : 0
Расинг
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
22:00
Атлетико
0
Расинг
0
11.02.2010
11 февр. 2010
чт
23:55
Расинг
3 : 2
Атлетико
11.02.2010
11 февр. 2010
чт
23:55
Расинг
3
Атлетико
2
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
23:00
Расинг
1 : 1
Атлетико
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
23:00
Расинг
1
Атлетико
1
04.02.2010
04 февр. 2010
чт
23:55
Атлетико
4 : 0
Расинг
04.02.2010
04 февр. 2010
чт
23:55
Атлетико
4
Расинг
0
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:00
Атлетико
1 : 1
Расинг
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:00
Атлетико
1
Расинг
1
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
Расинг
5 : 1
Атлетико
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
Расинг
5
Атлетико
1
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
23:00
Атлетико
4 : 1
Расинг
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
23:00
Атлетико
4
Расинг
1
10.02.2008
10 февр. 2008
вс
19:00
Расинг
0 : 2
Атлетико
10.02.2008
10 февр. 2008
вс
19:00
Расинг
0
Атлетико
2
23.09.2007
23 сент. 2007
вс
20:00
Атлетико
4 : 0
Расинг
23.09.2007
23 сент. 2007
вс
20:00
Атлетико
4
Расинг
0
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
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#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
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#Оливье Жиру
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Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
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18 марта, 00:53
Суарес не забил в 25-м выездном матче Лиги чемпионов подряд. Последний гостевой гол был в 2015 году
18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
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23 февраля, 11:18