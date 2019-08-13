Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Семеду 55
Вальбуэна 78
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
13 авг. 2019, 21:30 МСК
13.08.2019, 21:30 МСК
вторник
Составы
Олимпиакос
мин
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
78'
78'
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
3
Семеду
Рубен Семеду
55'
55'
90
8
Гильерме
Гильерме
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
90
1
Са
Жозе Са
90
21
Цимикас
Константинос Цимикас
90
20
Мерья
Яссин Мерья
90
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
35
Торосидис
Василис Торосидис
23
Кутрис
Леонардо Кутрис
66
Сиссе
Папе Сиссе
4
Камара
Мади Камара
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович
Истанбул Башакшехир
мин
3
Клиши
Гаэль Клиши
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
90
34
Гюнок
Мерт Гюнок
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
7
Вишча
Эдин Вишча
90
27
Кривелли
Энцо Кривелли
90
24
Виейра
Мигель Виейра
90
Запасные
1
Бабакан
Волкан Бабакан
33
Учар
Угур Учар
23
Бехич
Азиз Бехич
10
Туран
Арда Туран
29
Фрей
Керим Фрей
9
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен