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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
0:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
7 авг. 2019, 20:45 МСК
7.08.2019, 20:45 МСК
среда
Составы
Истанбул Башакшехир
мин
3
Клиши
Гаэль Клиши
90
22
Шеджу
Орельен Шеджу
90
34
Гюнок
Мерт Гюнок
90
21
Текдемир
Махмут Текдемир
90
9
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
7
Вишча
Эдин Вишча
90
27
Кривелли
Энцо Кривелли
90
24
Виейра
Мигель Виейра
90
17
Кахведжи
Ирфан Кахведжи
90
Запасные
1
Бабакан
Волкан Бабакан
33
Учар
Угур Учар
11
Элиа
Эльеро Элиа
29
Фрей
Керим Фрей
Олимпиакос
мин
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
3
Семеду
Рубен Семеду
90
8
Гильерме
Гильерме
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
90
1
Са
Жозе Са
90
21
Цимикас
Константинос Цимикас
90
20
Мерья
Яссин Мерья
90
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
35
Торосидис
Василис Торосидис
66
Сиссе
Папе Сиссе
4
Камара
Мади Камара
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович