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Чемпионат Европы
Северная Македония VS Армения
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Северная Македония - Армения: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Северная Македония
2:2
Северная Македония - Армения: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Армения
Чемпионат Европы, 2 тур
Чемпионат Европы,
2 тур
7 сент. 2010, 21:00 МСК
7.09.2010, 21:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-
Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
9
Корян
Руслан Корян
-
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
3
Ароян
Вараздат Ароян
-
Корян
Аршак Корян
13
Оганесян
Камо Оганесян
-
Восканян
Тарон Восканян
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
Барсегян
Тигран Барсегян
-
Удо
Соломон Удо
Запасные
21
Григорян
Сероб Григорян
-
2
Восканян
Андраник Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
14
Оганесян
Арман Оганесян
-
19
Мурадян
Карен Мурадян
-
18
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
6
Ангуло
Вбеймар Ангуло
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
Армения
1 : 0
Северная Македония
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
Армения
1
Северная Македония
0
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
Северная Македония
2 : 1
Армения
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
Северная Македония
2
Армения
1
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
18:00
Армения
4 : 1
Северная Македония
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
18:00
Армения
4
Северная Македония
1
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
21:00
Северная Македония
2 : 2
Армения
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
21:00
Северная Македония
2
Армения
2
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