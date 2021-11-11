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Отбор ЧМ. Европа
Армения VS Северная Македония
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Армения - Северная Македония: 11 ноября 2021 смотреть онлайн
Армения
-:-
Армения - Северная Македония: 11 ноября 2021 смотреть онлайн
Северная Македония
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур
Отбор ЧМ. Европа,
9 тур
11 нояб. 2021, 20:00 МСК
11.11.2021, 20:00 МСК
четверг
Cтадион Республиканский
Республиканский
Ереван
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
14
Бриаско-Балекян
Норберто Бриаско-Балекян
17
Удо
Соломон Удо
3
Ароян
Вараздат Ароян
2
Калисир
Андре Калисир
7
Байрамян
Хорен Байрамян
19
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
13
Оганесян
Камо Оганесян
11
Барсегян
Тигран Барсегян
22
Адамян
Саркис Адамян
Запасные
12
Айвазов
Анатолий Айвазов
-
16
Бегларян
Арсен Бегларян
-
21
Григорян
Сероб Григорян
-
4
Восканян
Тарон Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
8
Мурадян
Карен Мурадян
-
23
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
18
Миранян
Артур Миранян
-
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
9
Бабаян
Эдгар Бабаян
-
Северная Македония
мин
1
Димитриевски
Столе Димитриевски
8
Алиоски
Эзган Алиоски
4
Ристевски
Кирче Ристевски
6
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
13
Ристовски
Стефан Ристовски
17
Барди
Энис Барди
16
Николов
Бобан Николов
21
Эльмас
Эльйиф Эльмас
10
Пандев
Горан Пандев
23
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
-
12
Богатинов
Мартин Богатинов
-
3
Ашковски
Стефан Ашковски
-
14
Ибраими
Агим Ибраими
-
5
Адеми
Ариян Адеми
-
20
Спировски
Стефан Спировски
-
15
Аврамовски
Даниэль Аврамовски
-
11
Хасани
Ферхан Хасани
-
9
Трайковски
Александар Трайковски
-
19
Велкоски
Крсте Велкоски
-
7
Радески
Марьян Радески
-
18
Стояновски
Влатко Стояновски
-
Прошлые матчи
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
Армения
1 : 0
Северная Македония
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
Армения
1
Северная Македония
0
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
Северная Македония
2 : 1
Армения
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
Северная Македония
2
Армения
1
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
18:00
Армения
4 : 1
Северная Македония
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
18:00
Армения
4
Северная Македония
1
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
21:00
Северная Македония
2 : 2
Армения
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
21:00
Северная Македония
2
Армения
2
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Новости матча
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04 июля 2020, 13:30