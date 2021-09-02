Северная Македония - Армения: 02 сентября 2021 смотреть онлайн

Северная Македония
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Северная Македония - Армения: 02 сентября 2021 смотреть онлайн

Армения
Отбор ЧМ. Европа, 4 тур

Отбор ЧМ. Европа,

4 тур
2 сент. 2021, 21:45 МСК
2.09.2021, 21:45 МСК
четверг
Cтадион Арена Филип II Македонский
Арена Филип II Македонский
Скопье
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Предварительный состав

Северная Македония
мин
1
Димитриевски
Столе Димитриевски
8
Алиоски
Эзган Алиоски
4
Ристевски
Кирче Ристевски
6
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
13
Ристовски
Стефан Ристовски
17
Барди
Энис Барди
16
Николов
Бобан Николов
21
Эльмас
Эльйиф Эльмас
10
Пандев
Горан Пандев
23
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
-
12
Богатинов
Мартин Богатинов
-
3
Ашковски
Стефан Ашковски
-
14
Ибраими
Агим Ибраими
-
5
Адеми
Ариян Адеми
-
20
Спировски
Стефан Спировски
-
15
Аврамовски
Даниэль Аврамовски
-
11
Хасани
Ферхан Хасани
-
9
Трайковски
Александар Трайковски
-
19
Велкоски
Крсте Велкоски
-
7
Радески
Марьян Радески
-
18
Стояновски
Влатко Стояновски
-
Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
14
Бриаско-Балекян
Норберто Бриаско-Балекян
17
Удо
Соломон Удо
3
Ароян
Вараздат Ароян
2
Калисир
Андре Калисир
7
Байрамян
Хорен Байрамян
19
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
13
Оганесян
Камо Оганесян
11
Барсегян
Тигран Барсегян
22
Адамян
Саркис Адамян
Запасные
12
Айвазов
Анатолий Айвазов
-
16
Бегларян
Арсен Бегларян
-
21
Григорян
Сероб Григорян
-
4
Восканян
Тарон Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
8
Мурадян
Карен Мурадян
-
23
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
18
Миранян
Артур Миранян
-
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
9
Бабаян
Эдгар Бабаян
-

Прошлые матчи

18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Армения
1 : 0
Северная Македония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Армения
1
Северная Македония
0
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Северная Македония
2 : 1
Армения
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Северная Македония
2
Армения
1
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 18:00
Армения
4 : 1
Северная Македония
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 18:00
Армения
4
Северная Македония
1
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 21:00
Северная Македония
2 : 2
Армения
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 21:00
Северная Македония
2
Армения
2

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