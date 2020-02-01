Матч завершен
Майнц
Майнц
Сент-Джуст 45
1:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 8
Мюллер 14
Алькантара 26
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
1 февр. 2020, 17:30 МСК
1.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
45'
45'
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
32
35
Баррейро
Леандро Баррейро
72
9
Матета
Жан-Филипп Матета
74
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
13
Брума
Джеффри Брума
3
Кариколь
Аарон Кариколь
23
Мвене
Филипп Мвене
6
Латца
Данни Латца
28
Салаи
Адам Салаи
11
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
21
Онисиво
Карим Онисиво
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
14'
14'
65
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
26'
26'
90
14
Перишич
Иван Перишич
90
18
Горецка
Леон Горецка
65
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
8'
8'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
2
Одриосола
Альваро Одриосола
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
22
Гнабри
Серж Гнабри
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее