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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Майнц
Майнц
0:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 41
Манджукич 50
Манджукич 57
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
2 февр. 2013, 17:30 МСК
2.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
62
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Малли
Юнус Малли
46
0
Паркер
Шоун Паркер
84
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Диас
Жуниор Диас
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Эде
Чинеду Эде
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
76
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
82
0
Мюллер
Томас Мюллер
41'
41'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
50'
57'
50', 57'
76
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Густаво
Луис Густаво
0
Гомес
Марио Гомес
0
Писарро
Клаудио Писарро