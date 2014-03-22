Матч завершен
Майнц
Майнц
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Швайнштайгер 82
Гетце 86
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
22 марта 2014, 17:30 МСК
22.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
84
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
46
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
60
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Кох
Юлиан Кох
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Сото
Элкин Сото
0
Малли
Юнус Малли
0
Саллер
Бенедикт Саллер
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
73
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
82'
82'
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
64
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
81
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Данте
Данте
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гетце
Марио Гетце
86'
0
Писарро
Клаудио Писарро