Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Павар 36
Алаба 45
Перишич 54
Коман 64
Левандовски 78
Дэвис 80
6:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бутьюс 6
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
31 авг. 2019, 16:30 МСК
31.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
45'
45'
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
5
Павар
Бенжамен Павар
36'
36'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
79
14
Перишич
Иван Перишич
54'
54'
67
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
67
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
78'
78'
90
29
Коман
Кингсли Коман
64'
64'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
17
Боатенг
Джером Боатенг
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
80'
25
Мюллер
Томас Мюллер
18
Горецка
Леон Горецка
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
22
Гнабри
Серж Гнабри
Майнц
мин
1
Мюллер
Флориан Мюллер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
42
Хак
Александер Хак
90
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
6
Латца
Данни Латца
46
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
6'
6'
90
34
Баку
Боте Баку
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
83
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
56
Запасные
27
Центнер
Робин Центнер
18
Бросински
Даниель Бросински
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
7
Квайсон
Робин Квайсон
10
Максим
Александру Максим
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
14
Кунде
Пьер Кунде
28
Салаи
Адам Салаи
22
Авонийи
Тайво Авонийи