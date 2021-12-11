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Бавария VS Майнц
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Бавария - Майнц: 11 декабря 2021 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
-:-
Бавария - Майнц: 11 декабря 2021 смотреть онлайн
Майнц
Майнц
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
11 дек. 2021, -:- МСК
11.12.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Майнц
мин
37
Дамен
Финн Дамен
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
16
Белл
Штефан Белл
19
Ниахате
Мусса Ниахате
18
Бросински
Даниель Бросински
22
Да Коста
Данни Да Коста
31
Кор
Доминик Кор
35
Баррейро
Леандро Баррейро
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
7
Квайсон
Робин Квайсон
21
Онисиво
Карим Онисиво
Запасные
42
Хак
Александер Хак
-
23
Мвене
Филипп Мвене
-
6
Латца
Данни Латца
-
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
-
28
Салаи
Адам Салаи
-
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
-
9
Глатцель
Роберт Глатцель
-
33
Omer Hanin
Omer Hanin
-
Главный тренер
Бо Свенссон
Прошлые матчи
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Бавария
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Майнц
2
Бавария
1
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Бавария
5 : 2
Майнц
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Бавария
5
Майнц
2
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1
Бавария
3
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Бавария
6 : 1
Майнц
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Бавария
6
Майнц
1
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:00
Бавария
6 : 0
Майнц
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:00
Бавария
6
Майнц
0
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Майнц
1 : 2
Бавария
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Майнц
1
Бавария
2
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
17:30
Майнц
0 : 2
Бавария
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
17:30
Майнц
0
Бавария
2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Майнц
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
Бавария
4
Майнц
0
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Бавария
2 : 2
Майнц
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Бавария
2
Майнц
2
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:30
Майнц
1 : 3
Бавария
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:30
Майнц
1
Бавария
3
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Бавария
1 : 2
Майнц
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Бавария
1
Майнц
2
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Майнц
0 : 3
Бавария
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Майнц
0
Бавария
3
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Майнц
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Бавария
2
Майнц
0
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:30
Майнц
1 : 2
Бавария
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:30
Майнц
1
Бавария
2
22.03.2014
22 марта 2014
сб
17:30
Майнц
0 : 2
Бавария
22.03.2014
22 марта 2014
сб
17:30
Майнц
0
Бавария
2
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
Бавария
4 : 1
Майнц
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
Бавария
4
Майнц
1
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
0 : 3
Бавария
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
0
Бавария
3
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Майнц
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:30
Бавария
3
Майнц
1
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
19:30
Бавария
0 : 0
Майнц
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
19:30
Бавария
0
Майнц
0
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
19:30
Майнц
3 : 2
Бавария
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
19:30
Майнц
3
Бавария
2
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Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
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16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
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Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
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15 мая, 18:49
Находчивость из Бундеслиги: игрок перекрутился и перебросил вратаря, хотя лежал на газоне
#Айдин Хрустич
09 мая, 21:11
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
Новости матча
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
04 мая, 18:15