Бавария - Майнц: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Майнц: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Майнц
Майнц
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
11 дек. 2021, -:- МСК
11.12.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
Майнц
2 : 1
Бавария
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
Майнц
2
Бавария
1
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Бавария
5 : 2
Майнц
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Бавария
5
Майнц
2
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
Майнц
1
Бавария
3
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Бавария
6 : 1
Майнц
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Бавария
6
Майнц
1
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:00
Бавария
6 : 0
Майнц
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:00
Бавария
6
Майнц
0
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
Майнц
1 : 2
Бавария
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
Майнц
1
Бавария
2
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 17:30
Майнц
0 : 2
Бавария
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 17:30
Майнц
0
Бавария
2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Майнц
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
Бавария
4
Майнц
0
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Бавария
2 : 2
Майнц
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Бавария
2
Майнц
2
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:30
Майнц
1 : 3
Бавария
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:30
Майнц
1
Бавария
3
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
Бавария
1 : 2
Майнц
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
Бавария
1
Майнц
2
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Майнц
0 : 3
Бавария
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Майнц
0
Бавария
3
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Майнц
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Бавария
2
Майнц
0
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
Майнц
1 : 2
Бавария
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
Майнц
1
Бавария
2
22.03.2014 22 марта 2014 сб 17:30
Майнц
0 : 2
Бавария
22.03.2014 22 марта 2014 сб 17:30
Майнц
0
Бавария
2
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Бавария
4 : 1
Майнц
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Бавария
4
Майнц
1
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 17:30
Майнц
0 : 3
Бавария
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 17:30
Майнц
0
Бавария
3
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Майнц
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:30
Бавария
3
Майнц
1
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 19:30
Бавария
0 : 0
Майнц
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 19:30
Бавария
0
Майнц
0
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 19:30
Майнц
3 : 2
Бавария
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 19:30
Майнц
3
Бавария
2

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