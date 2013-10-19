Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Канада
Белоруссия
Косово
США
Кения
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Роббен 50
Мюллер 52
Манджукич 69
Мюллер 82
4:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Паркер 44
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
19 окт. 2013, 16:30 МСК
19.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Рафинья
Рафинья
46
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
43
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
52'
82'
52'
82'
90
0
Роббен
Арьен Роббен
50'
50'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
69'
69'
74
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Алаба
Давид Алаба
0
Гетце
Марио Гетце
0
Писарро
Клаудио Писарро
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
57
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
67
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Паркер
Шоун Паркер
44'
44'
79
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
Запасные
0
Матениа
Кристиан Матениа
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Оказаки
Синджи Оказаки