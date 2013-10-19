Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Роббен 50
Мюллер 52
Манджукич 69
Мюллер 82
4:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Паркер 44
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
19 окт. 2013, 16:30 МСК
19.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Рафинья
Рафинья
46
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
43
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
52'
82'
52'
82'
90
0
Роббен
Арьен Роббен
50'
50'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
69'
69'
74
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Алаба
Давид Алаба
0
Гетце
Марио Гетце
0
Писарро
Клаудио Писарро
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
57
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
67
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Паркер
Шоун Паркер
44'
44'
79
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
Запасные
0
Матениа
Кристиан Матениа
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Оказаки
Синджи Оказаки