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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Иваншиц 10
Калиджиури 66
Бунгерт 75
3:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
ван Бюйтен 56
ван Бюйтен 79
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
27 нояб. 2011, 19:30 МСК
27.11.2011, 19:30 МСК
воскресенье
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
75'
75'
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
66'
66'
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
10'
10'
87
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
77
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Шонхайм
Фабиан Шонхайм
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Малли
Юнус Малли
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Гавранович
Марио Гавранович
0
Уджа
Энтони Уджа
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
70
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
56'
79'
56', 79'
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Густаво
Луис Густаво
53
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен