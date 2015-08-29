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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Буфал 23
1:0
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
29 авг. 2015, 21:00 МСК
29.08.2015, 21:00 МСК
суббота
Микаэль Лесаж
Микаэль Лесаж
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
5
Сивелли
Ренато Сивелли
90
25
Баша
Марко Баша
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
7
Буфал
Софьян Буфал
23'
23'
88
11
Ботик
Эрик Ботик
75
0
Роделен
Ронни Роделен
68
27
Гийом
Батист Гийом
90
Запасные
16
Элана
Стив Элана
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
28
Павар
Бенжамен Павар
8
Оббади
Мунир Оббади
6
Амаду
Ибраим Амаду
0
Мендес
Райан Мендес
12
Гирасси
Серу Гирасси
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
82
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
68
19
Зуа
Жак Зуа
90
7
Майи
Кевин Майи
72
Запасные
30
Года
Жюль Года
29
Коефф
Александр Коефф
18
Юга
Амос Юга
20
Поджи
Луис Поджи
10
Ларби
Мохамед Ларби
22
Диа
Иссиар Диа
9
Бутаиб
Халид Бутаиб