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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
Пужоль 41
Туре 86
2:4
Матч завершен
Лилль
Лилль
Буфал 19
Буфал 74
Буфал 84
Мартинес 88
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
16 апр. 2016, 21:00 МСК
16.04.2016, 21:00 МСК
суббота
Франсуа Летексье
Франсуа Летексье
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
1
Маури
Клеман Маури
90
20
Поджи
Луис Поджи
69
10
Ларби
Мохамед Ларби
81
5
Бреше
Жереми Бреше
13
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
88'
88'
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
41'
41'
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
13
Туре
Алассан Туре
86'
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
27
Шермити
Амин Шермити
19
Зуа
Жак Зуа
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
-
Мартинес
Пабло Мартинес
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
23
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
69
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
6
Амаду
Ибраим Амаду
90
7
Буфал
Софьян Буфал
19'
74'
84'
19', 74', 84'
89
9
Бензия
Яссин Бензия
46
39
Эдер
Эдер
90
Запасные
16
Элана
Стив Элана
3
Коне
Юссуф Коне
28
Павар
Бенжамен Павар
31
Амалфитано
Морган Амалфитано
32
Лопеш
Рони Лопеш
8
Оббади
Мунир Оббади
22
Талло
Жуниор Талло