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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Обраньяк 31
Кабай 82
Бастос 90
3:1
Матч завершен
Гавр
Гавр
Алла 61
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
20 дек. 2008, 21:00 МСК
20.12.2008, 21:00 МСК
суббота
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Малицки
Грегори Малицки
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Плестан
Николя Плестан
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90'
90'
90
0
Кабай
Йоан Кабай
82'
82'
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
31'
31'
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
80
0
Мавуба
Рио Мавуба
64
0
Виттек
Роберт Виттек
86
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
0
Таффоро
Грегори Таффоро
0
Шеджу
Орельен Шеджу
0
Дюмон
Стефан Дюмон
0
Азар
Эден Азар
0
Басея
Седрик Басея
0
Люнг
Эмиль Люнг
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
61'
61'
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Жилле
Николя Жилле
90
0
Энен
Жереми Энен
33
0
Ба
Абассе Ба
90
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
90
0
Давидас
Оливье Давидас
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Алассан
Амаду Алассан
90
0
Анин
Кевин Анин
85
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Бака
Максим Бака
0
Нестор
Лоик Нестор
0
Фонтен
Жан-Паскаль Фонтен
0
Норо
Стефан Норо
0
Никежич
Никола Никежич
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж