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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гавр
Гавр
0:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Бастос 67
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
23 мая 2009, 22:00 МСК
23.05.2009, 22:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
83
0
Диалло
Мамаду Диалло
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Жилле
Николя Жилле
15
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
90
0
Давидас
Оливье Давидас
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Мэри
Мака Мэри
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
Запасные
0
Ванамель
Майк Ванамель
0
Маранж
Флориан Маранж
0
Боли
Янник Боли
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
Лилль
мин
0
Бутель
Людовик Бутель
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Плестан
Николя Плестан
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Кабай
Йоан Кабай
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
69
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
60
0
Виттек
Роберт Виттек
82
Запасные
0
Окиджа
Александр Окиджа
0
Шеджу
Орельен Шеджу
0
Вандам
Джерри Вандам
0
Марич
Марко Марич
0
Бастос
Мишел Бастос
67'
0
Фро
Пьер-Ален Фро