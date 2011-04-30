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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Жервиньо 5
Жервиньо 45
Дебюши 49
Кабай 84
Розегнал 88
5:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 33 тур
Лига 1,
33 тур
Франция
30 апр. 2011, 20:00 МСК
30.04.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
22
0
Дебюши
Матье Дебюши
49'
49'
75
0
Азар
Эден Азар
90
0
Кабай
Йоан Кабай
84'
84'
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
86
0
Де Мело
Тулио Де Мело
90
0
Жервиньо
Жервиньо
5'
45'
5', 45'
90
Запасные
0
Моуко
Барель Моуко
0
Эмерсон
Эмерсон
0
Розегнал
Давид Розегнал
88'
0
Дюмон
Стефан Дюмон
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Фро
Пьер-Ален Фро
0
Ваде
Омар Ваде
Арль-Авиньон
мин
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
76
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Мерием
Камиль Мерием
61
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
67
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Гилас
Камель Гилас
0
Аяссе
Томас Аяссе