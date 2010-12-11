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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
0:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Де Мело 90
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
11 дек. 2010, 21:00 МСК
11.12.2010, 21:00 МСК
суббота
Дамьен Леденту
Дамьен Леденту
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Абензоар
Лоик Абензоар
75
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
66
0
Меджиа
Альваро Меджиа
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
66
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Германи
Гаэль Германи
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Гилас
Камель Гилас
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
0
Псауме
Бенжамин Псауме
0
Диавара
Каба Диавара
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
82
0
Азар
Эден Азар
90
0
Кабай
Йоан Кабай
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
61
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Фро
Пьер-Ален Фро
68
0
Сов
Мусса Сов
90
Запасные
0
Окиджа
Александр Окиджа
0
Эмерсон
Эмерсон
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Дюмон
Стефан Дюмон
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Де Мело
Тулио Де Мело
90'