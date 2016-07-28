Матч завершен
Лилль
Лилль
Мендес 47
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Габала
Габала
Вернидуб 13
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 20:00 МСК
28.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Лилль
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
27
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
5
Сивелли
Ренато Сивелли
90
25
Баша
Марко Баша
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
12
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
62
10
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
11
Ботик
Эрик Ботик
90
20
Мендес
Райан Мендес
47'
47'
90
Запасные
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
18
Берья
Франк Берья
23
Сумаоро
Адама Сумаоро
6
Амаду
Ибраим Амаду
9
Бензия
Яссин Бензия
15
Нангис
Ленни Нангис
Габала
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
-
О'Доннелл
Стефан О'Доннелл
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
13'
13'
90
3
Станкович
Воислав Станкович
76
17
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
90
6
Садыгов
Рашад Садыгов
90
9
Зенев
Сергей Зенев
90
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
44
Сантос
Рафаэль Сантос
34
Аббасов
Урфан Аббасов