Матч завершен
Габала
Габала
Буффон 34
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 20:00 МСК
4.08.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Габала
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
34'
34'
90
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
-
О'Доннелл
Стефан О'Доннелл
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
17
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
90
6
Садыгов
Рашад Садыгов
90
9
Зенев
Сергей Зенев
90
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
44
Сантос
Рафаэль Сантос
34
Аббасов
Урфан Аббасов
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
8
Оббади
Мунир Оббади
90
5
Сивелли
Ренато Сивелли
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
23
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
12
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
10
Амалфитано
Морган Амалфитано
73
6
Амаду
Ибраим Амаду
90
11
Ботик
Эрик Ботик
64
19
Эдер
Эдер
90
Запасные
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
18
Берья
Франк Берья
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
24
Мавуба
Рио Мавуба
9
Бензия
Яссин Бензия
20
Мендес
Райан Мендес