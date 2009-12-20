Лилль - Ле Ман: 20 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Шеджу 12
Жервиньо 27
Азар 29
3:0

Лилль - Ле Ман: 20 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Ле Ман
Ле Ман
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
20 дек. 2009, 19:00 МСК
20.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
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Составы

Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
12'
12'
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Азар
Эден Азар
29'
29'
77
0
Дюмон
Стефан Дюмон
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
82
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Де Мело
Тулио Де Мело
90
0
Жервиньо
Жервиньо
27'
27'
66
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
-
0
Вандам
Джерри Вандам
8
0
Суаре
Папе Суаре
-
0
Кабай
Йоан Кабай
-
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
0
Фро
Пьер-Ален Фро
24
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
13
Ле Ман
мин
0
Хельстад
Торстен Хельстад
73
0
Сене
Бадара Сене
90
0
Овоно
Дидье Овоно
90
0
Сердан
Грегори Сердан
90
0
Бааль
Людовик Бааль
90
0
Паулу
Жоау Паулу
90
0
Камара
Ибрахима Камара
90
0
Томас
Фредерик Томас
90
0
Гулон
Гарольд Гулон
56
0
Лорьо
Гийом Лорьо
90
0
Майга
Модибо Майга
76
Запасные
0
Макаридзе
Георгий Макаридзе
-
0
Бухур
Самуэль Бухур
-
0
Корчиа
Себастьен Корчиа
-
0
Паулу
Маркос Паулу
-
0
Доссеви
Матье Доссеви
17
0
Ландел
Гай Мишель Ландел
34
0
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
14

События

Матч окончен 3:0
Замена
Джерри Вандам
Флоран Бальмон
82'
Замена
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эден Азар
77'
76'
Замена
Энтони Ле Таллек
Модибо Майга
73'
Замена
Матье Доссеви
Торстен Хельстад
Замена
Пьер-Ален Фро
Жервиньо
66'
56'
Замена
Гай Мишель Ландел
Гарольд Гулон
ГОЛ! 4:0
Эден Азар
29'
ГОЛ! 3:0
Жервиньо
27'
25'
Желтая карточка
Фредерик Томас
Желтая карточка
Жервиньо
22'
ПРОМАХ!
Флоран Бальмон
п
13'
Желтая карточка
Ибрахима Камара
ГОЛ! 1:0
Орельен Шеджу
12'

Прошлые матчи

06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Ле Ман
2 : 4
Лилль
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Ле Ман
2
Лилль
4
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Ле Ман
1 : 2
Лилль
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Ле Ман
1
Лилль
2
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Лилль
3 : 0
Ле Ман
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Лилль
3
Ле Ман
0
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
Ле Ман
0 : 0
Лилль
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
Ле Ман
0
Лилль
0
16.08.2008 16 авг. 2008 сб 20:00
Лилль
1 : 3
Ле Ман
16.08.2008 16 авг. 2008 сб 20:00
Лилль
1
Ле Ман
3
23.01.2008 23 янв. 2008 ср 22:30
Лилль
3 : 1
Ле Ман
23.01.2008 23 янв. 2008 ср 22:30
Лилль
3
Ле Ман
1
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 21:00
Ле Ман
1 : 1
Лилль
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 21:00
Ле Ман
1
Лилль
1

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