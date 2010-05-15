Ле Ман

Ле Ман
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Омниспорт Леон-Боли
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Людовик Бааль Л. Бааль 		Защ 35 36 0 0 3 0
0
Энтони Ле Таллек Э. Ле Таллек 		Нап 37 34 8 0 8 0
0
Себастьен Корчиа С. Корчиа 		Защ 31 33 2 0 6 0
0
Дидье Овоно Д. Овоно 		Вра 39 31 0 0 2 0
0
Ролан Лама Р. Лама 		Пол 34 30 4 0 4 0
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Сошо
38 11 8 19 28:52 41
17
Сент-Этьен
38 10 10 18 27:45 40
18
Ле Ман
38 8 8 22 36:59 32
19
Булонь
38 7 10 21 31:62 31
20
Гренобль
38 5 8 25 31:61 23
Подробнее
Результаты
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Лион
2 : 0
Ле Ман
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
38 тур
Лион
2
Ле Ман
0
Франция. Лига 1 , 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Ле Ман
1 : 0
ПСЖ
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
37 тур
Ле Ман
1
ПСЖ
0
Франция. Лига 1 , 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Нанси
3 : 2
Ле Ман
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
36 тур
Нанси
3
Ле Ман
2
Франция. Лига 1 , 36 тур
27.04.2010 27 апр. 2010 вт 20:00
Монако
1 : 1
Ле Ман
27.04.2010 27 апр. 2010 вт 20:00
35 тур
Монако
1
Ле Ман
1
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Ле Ман
1 : 2
Лилль
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
34 тур
Ле Ман
1
Лилль
2
Франция. Лига 1 , 34 тур
Подробнее