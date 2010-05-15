Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Людовик Бааль Л. Бааль
|Защ
|35
|36
|0
|0
|3
|0
|
0Энтони Ле Таллек Э. Ле Таллек
|Нап
|37
|34
|8
|0
|8
|0
|
0Себастьен Корчиа С. Корчиа
|Защ
|31
|33
|2
|0
|6
|0
|
0Дидье Овоно Д. Овоно
|Вра
|39
|31
|0
|0
|2
|0
|
0Ролан Лама Р. Лама
|Пол
|34
|30
|4
|0
|4
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|11
|8
|19
|28:52
|41
|
17
|38
|10
|10
|18
|27:45
|40
|
18
|38
|8
|8
|22
|36:59
|32
|
19
|38
|7
|10
|21
|31:62
|31
|
20
|38
|5
|8
|25
|31:61
|23
Результаты