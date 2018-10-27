Лилль - Кан: 27 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Леау 56
1:0

Лилль - Кан: 27 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
27 окт. 2018, 21:00 МСК
27.10.2018, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
25
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
8
Шека
Шека
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
7
Леау
Рафаэль Леау
56'
56'
90
Запасные
26
Пье
Жереми Пье
-
20
Майя
Тиаго Майя
-
10
Фонте
Руи Фонте
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
Кан
мин
30
Самба
Брис Самба
90
15
Имороу
Эммануэль Имороу
90
2
Байссе
Поль Байссе
90
24
Джику
Александер Джику
90
21
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
6
Оньянге
Принс Оньянге
90
10
Файр
Файкал Файр
90
17
Деменге
Жесси Деменге
90
12
Бове
Клаудио Бове
90
11
Нинга
Касимир Нинга
90
19
Тшокунте
Малик Тшокунте
90
Запасные
1
Желязны
Эрвин Желязны
-
8
Питерс
Стеф Питерс
-
7
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
22
Мбенг
Аблае Мбенг
-
27
Кривелли
Энцо Кривелли
-

События

Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Рафаэль Леау
56'
33'
Желтая карточка
Принс Оньянге
26'
Желтая карточка
Эммануэль Имороу

Прошлые матчи

11.01.2019 11 янв. 2019 пт 21:00
Кан
1 : 3
Лилль
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 21:00
Кан
1
Лилль
3
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
Лилль
1 : 0
Кан
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
Лилль
1
Кан
0
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Кан
0
Лилль
1
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 16:00
Лилль
0 : 2
Кан
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 16:00
Лилль
0
Кан
2
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Кан
0
Лилль
1
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лилль
4
Кан
2
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Лилль
1 : 0
Кан
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Лилль
1
Кан
0
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Кан
1 : 2
Лилль
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Кан
1
Лилль
2
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Кан
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:00
Лилль
1
Кан
0
15.08.2014 15 авг. 2014 пт 21:30
Кан
0 : 1
Лилль
15.08.2014 15 авг. 2014 пт 21:30
Кан
0
Лилль
1
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Лилль
3(6) : 3(5)
Кан
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Лилль
3(6)
Кан
3(5)
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Лилль
3 : 0
Кан
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Лилль
3
Кан
0
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Кан
1 : 2
Лилль
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Кан
1
Лилль
2
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Лилль
3 : 1
Кан
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Лилль
3
Кан
1
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 23:00
Кан
2 : 5
Лилль
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 23:00
Кан
2
Лилль
5
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 19:45
Лилль
4 : 1
Кан
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 19:45
Лилль
4
Кан
1
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Кан
0 : 1
Лилль
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Кан
0
Лилль
1
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 20:00
Лилль
2 : 2
Кан
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 20:00
Лилль
2
Кан
2
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
Лилль
5 : 0
Кан
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
Лилль
5
Кан
0
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 17:00
Кан
1 : 0
Лилль
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 17:00
Кан
1
Лилль
0

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