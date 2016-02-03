Лилль - Кан: 03 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Сумаоро 59
1:0

Лилль - Кан: 03 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
3 февр. 2016, 21:00 МСК
3.02.2016, 21:00 МСК
среда
Стефан Жошем
Стефан Жошем
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
8
Оббади
Мунир Оббади
90
5
Сивелли
Ренато Сивелли
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
23
Сумаоро
Адама Сумаоро
59'
59'
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
79
32
Лопеш
Рони Лопеш
46
6
Амаду
Ибраим Амаду
90
11
Ботик
Эрик Ботик
90
9
Бензия
Яссин Бензия
90
Запасные
16
Элана
Стив Элана
-
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
-
28
Павар
Бенжамен Павар
-
24
Мавуба
Рио Мавуба
11
31
Амалфитано
Морган Амалфитано
-
7
Буфал
Софьян Буфал
44
Кан
мин
1
Веркутр
Реми Веркутр
90
15
Имороу
Эммануэль Имороу
90
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
13
Бен Юссеф
Сиам Бен Юссеф
90
2
Соб
Николя Соб
90
25
Фере
Жюльен Фере
62
11
Бесса
Винсен Бесса
73
18
Адеоти
Жордан Адеоти
90
19
Леборнье
Жордан Леборнье
90
8
Н'Кололо
Жордан Н'Кололо
90
23
Роделен
Ронни Роделен
45
Запасные
30
Реле
Поль Реле
-
21
Алхадур
Чакер Алхадур
-
17
Макенго
Жан-Виктор Макенго
-
10
Нтибазонкиза
Саиди Нтибазонкиза
28
9
Делор
Анди Делор
45
14
Луи
Джефф Луи
17

События

Матч окончен 1:0
85'
Вторая желтая
Жордан Н'Кололо
Замена
Рио Мавуба
Флоран Бальмон
79'
73'
Замена
Джефф Луи
Винсен Бесса
65'
Желтая карточка
Анди Делор
62'
Замена
Саиди Нтибазонкиза
Жюльен Фере
ГОЛ! 1:0
Адама Сумаоро
59'
58'
Желтая карточка
Жордан Н'Кололо
Замена
Софьян Буфал
Рони Лопеш
46'
45'
Замена
Анди Делор
Ронни Роделен

Прошлые матчи

11.01.2019 11 янв. 2019 пт 21:00
Кан
1 : 3
Лилль
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 21:00
Кан
1
Лилль
3
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
Лилль
1 : 0
Кан
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
Лилль
1
Кан
0
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Кан
0
Лилль
1
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 16:00
Лилль
0 : 2
Кан
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 16:00
Лилль
0
Кан
2
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Кан
0
Лилль
1
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лилль
4
Кан
2
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Лилль
1 : 0
Кан
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Лилль
1
Кан
0
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Кан
1 : 2
Лилль
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Кан
1
Лилль
2
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Кан
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:00
Лилль
1
Кан
0
15.08.2014 15 авг. 2014 пт 21:30
Кан
0 : 1
Лилль
15.08.2014 15 авг. 2014 пт 21:30
Кан
0
Лилль
1
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Лилль
3(6) : 3(5)
Кан
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Лилль
3(6)
Кан
3(5)
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Лилль
3 : 0
Кан
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Лилль
3
Кан
0
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Кан
1 : 2
Лилль
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Кан
1
Лилль
2
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Лилль
3 : 1
Кан
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Лилль
3
Кан
1
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 23:00
Кан
2 : 5
Лилль
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 23:00
Кан
2
Лилль
5
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 19:45
Лилль
4 : 1
Кан
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 19:45
Лилль
4
Кан
1
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Кан
0 : 1
Лилль
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Кан
0
Лилль
1
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 20:00
Лилль
2 : 2
Кан
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 20:00
Лилль
2
Кан
2
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
Лилль
5 : 0
Кан
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
Лилль
5
Кан
0
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 17:00
Кан
1 : 0
Лилль
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 17:00
Кан
1
Лилль
0

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