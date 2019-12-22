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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Марти 60
Марти 70
Майорал 90
3:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 12
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
22 дек. 2019, 20:30 МСК
22.12.2019, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
16
Рочина
Рубен Рочина
90
13
Айтор
Айтор
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
9
Марти
Рохер Марти
60'
70'
60', 70'
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
10
Барди
Энис Барди
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
23
Коке
Коке
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
8
Эрнани
Эрнани
21
Майорал
Борха Майорал
90'
7
Леон
Серхио Леон
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
12'
12'
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
12
Рафинья
Рафинья
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
22
Мина
Санти Мина
90
3
Костас
Давид Костас
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
6
Суарес
Денис Суарес
11
Систо
Пионе Систо
23
Мендес
Брайс Мендес
8
Белтран
Фран Белтран
19
Фернандес
Габриэль Фернандес