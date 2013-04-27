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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Фернандес 20
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
27 апр. 2013, 17:00 МСК
27.04.2013, 17:00 МСК
суббота
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Мичел
Мичел
46
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
46
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
78
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Лелль
Кристиан Лелль
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
0
Симао
Жуниор Симао
0
Риос
Педро Риос
0
Вальдо
Вальдо
0
Марти
Рохер Марти
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Вила
Джонатан Вила
90
0
Кастро
Хонни Кастро
72
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Инса
Начо Инса
59
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
20'
20'
90
0
Лопес
Алекс Лопес
78
0
Аспас
Яго Аспас
90
Запасные
0
Бланко
Рубен Бланко
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Мадинда
Леви Мадинда
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Бермехо
Марио Бермехо