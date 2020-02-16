Матч завершен
Кельн
Кельн
Ут 70
1:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 3
Коман 5
Гнабри 12
Гнабри 66
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
16 февр. 2020, 17:30 МСК
16.02.2020, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
23
Ут
Марк Ут
70'
70'
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
Запасные
2
Шмитц
Бенно Шмитц
37
Ляйстнер
Тони Ляйстнер
6
Хегер
Марко Хегер
30
Кайнц
Флориан Кайнц
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
27
Модест
Антони Модест
9
Теродде
Симон Теродде
29
Тильманн
Ян Тильманн
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
3'
3'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
12'
66'
12', 66'
90
29
Коман
Кингсли Коман
5'
5'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
2
Одриосола
Альваро Одриосола
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
18
Горецка
Леон Горецка
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее