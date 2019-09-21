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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 3
Левандовски 48
Коутиньо 62
Перишич 73
4:0
Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
21 сент. 2019, 16:30 МСК
21.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
14
Перишич
Иван Перишич
73'
73'
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
62'
62'
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
3'
48'
3', 48'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
33
Маи
Ларс Лукас Маи
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
29
Коман
Кингсли Коман
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
6
Хегер
Марко Хегер
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
3
Собич
Лассе Собич
22
Мере
Хорхе Мере
35
Бадер
Маттиас Бадер
7
Риссе
Марсель Риссе
13
Шауб
Луис Шауб
27
Модест
Антони Модест
9
Теродде
Симон Теродде