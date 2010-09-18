Бавария - Кельн: 18 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
0:0

Бавария - Кельн: 18 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
18 сент. 2010, 16:30 МСК
18.09.2010, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Клозе
Мирослав Клозе
71
Запасные
0
Крафт
Томас Крафт
-
0
Демикелис
Мартин Демикелис
-
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
0
Праньич
Даниэль Праньич
-
0
Олич
Ивица Олич
-
0
Гомес
Марио Гомес
19
Кельн
мин
0
Ялчин
Танер Ялчин
66
0
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Эре
Фабрис Эре
90
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Пети
Пети
90
0
Пеццони
Кевин Пеццони
90
0
Яяло
Мато Яяло
85
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
Запасные
0
Варводич
Миро Варводич
-
0
Зальгер
Штефан Зальгер
-
0
Андрезиньо
Андрезиньо
-
0
Ланиг
Мартин Ланиг
24
0
Матушик
Адам Матушик
5
0
Новакович
Миливойе Новакович
-
0
Ионицэ
Александру Ионицэ
0

События

Матч окончен 0:0
90'
Замена
Александру Ионицэ
Кристиан Клеменс
85'
Замена
Адам Матушик
Мато Яяло
Замена
Марио Гомес
Мирослав Клозе
71'
66'
Замена
Мартин Ланиг
Танер Ялчин
63'
Желтая карточка
Мишо Бречко

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Бавария
5
Кельн
1
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
Кельн
1 : 2
Бавария
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
Кельн
1
Бавария
2
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:30
Кельн
1
Бавария
4
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Бавария
4
Кельн
0
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Кельн
1 : 3
Бавария
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Кельн
1
Бавария
3
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 22:30
Бавария
1 : 0
Кельн
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 22:30
Бавария
1
Кельн
0
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Кельн
0 : 3
Бавария
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Кельн
0
Бавария
3
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Бавария
1 : 1
Кельн
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Бавария
1
Кельн
1
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Бавария
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:30
Кельн
0
Бавария
1
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 16:30
Бавария
4
Кельн
0
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
Бавария
4 : 1
Кельн
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
Бавария
4
Кельн
1
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
Кельн
0 : 2
Бавария
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
Кельн
0
Бавария
2
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Кельн
1 : 4
Бавария
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Кельн
1
Бавария
4
16.12.2011 16 дек. 2011 пт 22:30
Бавария
3 : 0
Кельн
16.12.2011 16 дек. 2011 пт 22:30
Бавария
3
Кельн
0
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 17:30
Кельн
3 : 2
Бавария
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 17:30
Кельн
3
Бавария
2
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:30
Бавария
0
Кельн
0
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Бавария
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
Кельн
1
Бавария
1
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
Бавария
0
Кельн
0
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Бавария
1 : 2
Кельн
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Бавария
1
Кельн
2
13.09.2008 13 сент. 2008 сб 16:30
Кельн
0 : 3
Бавария
13.09.2008 13 сент. 2008 сб 16:30
Кельн
0
Бавария
3

Новости

«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
#Себастьян Борнау
вчера, 17:30
Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
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Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46