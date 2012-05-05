Матч завершен
Кельн
Кельн
Новакович 63
1:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 34
Жеромел 52
Роббен 54
Мюллер 85
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
5 мая 2012, 16:30 МСК
5.05.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
52'
52'
90
0
МакКенна
Кевин МакКенна
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
90
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
69
0
Пеццони
Кевин Пеццони
90
0
Яяло
Мато Яяло
46
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Кеблер
Лукас Кеблер
0
Бучтманн
Кристофер Бучтманн
0
Новакович
Миливойе Новакович
63'
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак
Бавария
мин
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Кроос
Тони Кроос
69
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
34'
85'
34', 85'
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Рибери
Франк Рибери
71
0
Роббен
Арьен Роббен
54'
54'
75
0
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
0
Алаба
Давид Алаба
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен